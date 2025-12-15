- EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen drängt darauf, dass der EU-Gipfel am Donnerstag eine Entscheidung über die Finanzierung der Ukraine tritt.
- Nach dem europäischen Vorstoss für eine Truppe zur Überwachung eines möglichen Waffenstillstands in der Ukraine bleibt unklar, wie sich Deutschland beteiligen könnte.
- Die Unterstützerländer der Ukraine haben nach Angaben von Verteidigungsminister Denis Schmihal die ukrainische Waffenproduktion in diesem Jahr mit fast fünf Milliarden US-Dollar unterstützt.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Kreml nennt ausländische Soldaten in Ukraine verhandelbar
- Ukraine-Finanzierung: Von der Leyen pocht auf Entscheidung
- Zwei Verletzte nach ukrainischer Drohnenattacke in Krasnodar
- Belarussischer Präsident fordert schnelles Ende des Ukrainekriegs
- Merz: Einigungschance zu russischem Vermögen bei «fifty-fifty»
- Kiew: Partner gaben fünf Milliarden US-Dollar für Waffen
- Deutsche Beteiligung an allfälliger Ukraine-Truppe bleibt offen
- Duma-Abgeordneter kritisiert Berliner Vorschlag
- Wegen Ukraine: Ungarn blockiert Erklärung zu EU-Erweiterung
- Selenski drängt auf Sicherheitsgarantien
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF