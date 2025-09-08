- Als Reaktion auf die jüngsten Verletzungen des polnischen Luftraums durch Russland will Deutschland sein Engagement beim Schutz der Nato-Ostgrenze verstärken.
- Polen hat nach Angaben von Ministerpräsident Donald Tusk von den Verbündeten in der EU konkrete Hilfsangebote zur Luftverteidigung erhalten.
- Der Luftverkehr an der Ostgrenze Polens ist bis Anfang Dezember eingeschränkt.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukaine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Deutschland verstärkt Luftpatrouillen an Nato-Ostgrenze
- Schweden kündigt langfristige Militärhilfe für Ukraine an
- Selenski will Trump um Langstreckenwaffen bitten
- Slowakei stellt Bedingungen für neue EU-Sanktionen
- EU überweist weitere Milliarden-Finanzhilfe an die Ukraine
- Selenski: Luftabwehrsystem-Lieferung soll wohl verlangsamt werden
- Russland: Keine weiteren Kommentare zu Drohnenvorfall
- Lettland schliesst Luftraum an Grenze zu Russland und Belarus
- Polen ruft wegen russischen Drohnen den UNO-Sicherheitsrat an
- Polen schränkt Luftverkehr an Ostgrenze ein
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF