- Drohnenalarm in Litauen: Die Armee schickte die Bevölkerung in Schutzräume, am Flughafen Vilnius wurden Flüge eingestellt.
- Nato-Kampfjets haben über Estland eine mutmasslich ukrainische Drohne abgeschossen, wie Verteidigungsminister Hanno Pevkur mitteilte.
- Das US-Finanzministerium verlängert die Ausnahme von Sanktionen gegen auf dem Seeweg transportiertes russisches Öl um weitere 30 Tage.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Xi und Putin verabschieden Erklärung – auch zu Ukraine-Krieg
- EU-Kommission unterzeichnet Abkommen über Ukraine-Hilfe
- Russland: 273 ukrainische Drohnen in der Nacht abgefangen
- Drohnenalarm in Vilnius: Bevölkerung in Schutzräume gerufen
- Bericht: EU erwägt Merkel oder Draghi für Gespräche mit Putin
- Ukraine: Erneut russische Angriffe auf ukrainische Städte
- Lettland protestiert gegen Moskauer Desinformation
- US-General bestätigt Aus für Raketenpläne in Deutschland
- Selenski genehmigt neue Angriffspläne
- Bericht: Russische Raffinerie nach Angriff ausser Betrieb
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF