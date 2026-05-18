- Im russisch besetzten Gebiet Luhansk sind bei einem ukrainischen Drohnenangriff laut Besatzungsbehörden vier Menschen getötet und 35 weitere Personen verletzt worden.
- Durch russische Gleitbomben- und Drohnenangriffe sind im umkämpften ostukrainischen Gebiet Donezk vier Zivilisten getötet und weitere fünf verletzt worden.
- Friedrich Merz schlägt in einem Brief an die EU-Spitzen einen Sonderstatus für die Ukraine vor. Auch soll die Beistandsklausel gelten. Dies im Hinblick auf die von den USA geplanten Friedensverhandlungen.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski bestätigt Angriff auf russische Ölraffinerie
- Russland: Vier Tote und über 30 Verletzte in Luhansk
- Ukrainischer Aussenminister trifft Ungarische Amtskollegin
- Selenski kündigt Beratung mit europäischen Partnern an
- Tote und Verletzte bei Gleitbombenangriff in Ostukraine
- Drohnen-Vorfälle: Baltenstaaten fordern mehr Nato-Unterstützung
- Militärmanöver mit Belarus: Russland testet sein Atomarsenal
- Selenski meldet Angriff auf FSB-Zentrale
- Kreml begrüsst Diskussion über EU-Unterhändler für Moskau
- Kreml sieht keine Gefahr für Kraftstoffversorgung trotz Angriffen
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF