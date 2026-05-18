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Krieg in der Ukraine Russland: Vier Tote und über 35 Verletzte in Luhansk

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18.05.2026, 06:43

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Themen in diesem Newsticker

  • Selenski bestätigt Angriff auf russische Ölraffinerie
  • Russland: Vier Tote und über 30 Verletzte in Luhansk
  • Ukrainischer Aussenminister trifft Ungarische Amtskollegin
  • Selenski kündigt Beratung mit europäischen Partnern an
  • Tote und Verletzte bei Gleitbombenangriff in Ostukraine
  • Drohnen-Vorfälle: Baltenstaaten fordern mehr Nato-Unterstützung
  • Militärmanöver mit Belarus: Russland testet sein Atomarsenal
  • Selenski meldet Angriff auf FSB-Zentrale
  • Kreml begrüsst Diskussion über EU-Unterhändler für Moskau
  • Kreml sieht keine Gefahr für Kraftstoffversorgung trotz Angriffen

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

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Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.

Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.

Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden. 

Krieg in der Ukraine

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Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 17.5.2026, 19:30 Uhr

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