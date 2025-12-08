 Zum Inhalt springen

Krieg in der Ukraine E3-Staaten besprechen mit Ukraine US-«Friedensplan»

  • Merz skeptisch bei Details aus US-Friedensplan für Ukraine
  • Starmer empfängt Selenski in London
  • Wadephul: China muss Einfluss auf Russland nutzen
  • Lange Haftstrafen für Russen nach Ermordung von Amerikaner
  • Selenski: Keine Einigung über Gebietszugeständnisse
  • Selenski trifft heute auch Rutte, Costa und von der Leyen
  • Selenski wird heute über Gespräche der letzten Tage infomiert
  • Russland will zwei Dörfer erobert haben
  • Sieben EU-Länder fordern rasche Verwendung von russischen Geldern
  • Ukraine: Toter bei russischen Angriffen

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Tagesschau, 7.12.25, 19:30 Uhr

