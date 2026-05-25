- Brüssel lässt sich von Moskau nicht einschüchtern und behält die EU-Vertretung in Kiew. Dies sagte die Leiterin des dortigen EU-Büros, Katarina Mathernova.
- Russland warnt vor einer «Reihe systematischer Angriffe» gegen ukrainische Rüstungsbetriebe in Kiew. Ausländer sollten die Stadt verlassen.
- Russland hat nach eigenen Angaben in der Ukraine erneut die wegen ihrer Zerstörungskraft besonders gefürchtete neue Mittelstreckenrakete vom Typ Oreschnik eingesetzt.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Keine Lockerung der Importverbote für Kali-Dünger aus Belarus
- EU-Vertretung in Kiew unbeeindruckt von russischen Drohungen
- Massive russische Luftschläge auf Odessa und Kramatorsk
- Finnlands Regierung berät über Umgang mit verirrten Drohnen
- Russland will USA über künftige Angriffe in Kiew informiert haben
- Selenski: Austausch mit USA zum Ausbau der Raketenabwehr stockt
- Kreml ignoriert Friedensappell von russischem Regisseur
- Tschechien verschärft Regeln für ukrainische Flüchtlinge
- Russland warnt vor Angriffen auf Kiew
- Tote und Verletzte nach russischen Angriffen in der Ukraine
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF