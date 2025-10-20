- Wegen russischer Luftangriffe auf das Stromnetz der Ukraine kommt es in weiten Teilen des Landes zu Notabschaltungen, wie das Energieministerium in Kiew mitteilt.
- Das von Donald Trump geplante Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Budapest soll nach US-Medienberichten auf Eis liegen oder sich zumindest verzögern.
- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski wird heute in Schweden zu Gesprächen über Rüstungsexporte erwartet.
Themen in diesem Newsticker
- Zahl der Toten nach jüngsten Angriffen auf Ukraine steigt
- Ukrainische Behörden melden Todesopfer bei Angriffen auf Kiew
- Gouverneur: Beschädigte Öl- und Gasanlagen in Region Poltawa
- Selenski in Schweden erwartet – Gespräche über Rüstungsexporte
- Ukraine: Haben Rüstungsfabrik in Russland beschossen
- Russland feuert ballistische Raketen auf Kiew ab
- Trump über Treffen mit Putin: «Noch keine Entscheidung getroffen»
- Nato-Generalsekretär reist überraschend zu Trump
- SRF-Korrespondent: «Scheinen wieder in ein Hin und Her zu kommen»
- Japan will bei russischen Importen nationale Interessen wahren
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF