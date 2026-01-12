- Präsident Wolodimir Selenski ruft den «Notstand» für den Energiesektor der Ukraine aus. Grund sind die massiven russischen Luftangriffe mitten im Winter.
- Das ukrainische Parlament hat Denys Schmyhal als neuen Energieminister bestätigt. Der 50-jährige ehemalige Premierminister führte die Regierung Juli 2025 und war dann Verteidigungsminister.
- Die EU gewährt der Ukraine ein zinsloses Darlehen von 90 Milliarden Euro. 60 Milliarden sind für das ukrainische Militär und 30 Milliarden für den Haushalt vorgesehen.
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
