- Ein Gericht in Estland hat einen Mann wegen Spionage für das benachbarte Russland zu einer Haftstrafe von vier Jahren und elf Monaten verurteilt.
- Drei Drohnen sind im westsibirischen Tjumen unschädlich gemacht worden, keine Schäden wurden gemeldet. Ein ukrainischer Militärblogger spricht von einem Angriff auf Raffinerie.
- Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) zeigt sich besorgt angesichts von Schüssen im Grossraum des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischja.
Themen in diesem Newsticker
- Mann in Estland wegen Spionage für Russland verurteilt
- Russischer Oppositioneller offenbar aus Hausarrest entlassen
- Drohnenangriff auf Atomkraftwerk in Russlands Region Woronesch
- Finnlands Präsident bringt Botschaften aus Kiew nach Washington
- Russland meldet Einnahme zweier ukrainischer Dörfer
- Moskau kündigt Reaktion auf EU-Massnahmen an
- Ukraine meldet schwere Schäden an Energieinfrastruktur
- Drohnenangriff auf Tjumen in Westsibirien gemeldet
- EU will Reisen russischer Diplomaten einschränken
- Russland meldet Abschuss von 184 ukrainischen Drohnen
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Quellen: Agenturen, SRF