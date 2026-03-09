- Der Europarat hat sich darauf geeinigt, die individuellen Sanktionen gegen im Krieg verwickelte Parteien um weitere sechs Monate zu verlängern.
- Um Kiew sind bei schweren russischen Luftangriffen mindestens vier Menschen ums Leben gekommen.
- Der EU-Ratspräsident, der deutsche Bundeskanzler und Wolodimir Selenski: Sie alle haben die Lockerungen der US-Sanktionen auf russisches Öl kritisiert. .
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Ukrainischer Geheimdienst: Russische Kriegsschiffe getroffen
- Viktor Orban kritisiert Ukraine und EU wegen Ölblockade
- EU verlängert individuelle Sanktionen gegen Russland
- Griechischer Tanker vor russischem Hafen angegriffen
- Tote und Verletzte nach russischem Angriff im Grossraum Kiew
- Macron verspricht Einhaltung des EU-Kredits für die Ukraine
- Macron kritisiert Russlands Hoffnung auf Entspannung
- Merz kritisiert US-Sanktionserleichterungen für russisches Öl
- Moskau bestellt Botschafter Frankreichs und Grossbritanniens ein
- Selenski kritisiert US-Entscheidung zu gelockerten Ölsanktionen
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF