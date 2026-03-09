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Krieg in der Ukraine EU beschliesst Verlängerung der Einzelsanktionen gegen Russland

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Themen in diesem Newsticker

  • Ukrainischer Geheimdienst: Russische Kriegsschiffe getroffen
  • Viktor Orban kritisiert Ukraine und EU wegen Ölblockade
  • EU verlängert individuelle Sanktionen gegen Russland
  • Griechischer Tanker vor russischem Hafen angegriffen
  • Tote und Verletzte nach russischem Angriff im Grossraum Kiew
  • Macron verspricht Einhaltung des EU-Kredits für die Ukraine
  • Macron kritisiert Russlands Hoffnung auf Entspannung
  • Merz kritisiert US-Sanktionserleichterungen für russisches Öl
  • Moskau bestellt Botschafter Frankreichs und Grossbritanniens ein
  • Selenski kritisiert US-Entscheidung zu gelockerten Ölsanktionen

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

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Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

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Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 10.3.2026, 19:30 Uhr

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