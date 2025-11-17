- Die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas betont, dass ein Friedensplan nur mit Einbindung der Ukraine und Europas tragfähig sein kann.
- Der russische Präsident Wladimir Putin hat das Festhalten an den Moskauer Kriegszielen in der Ukraine bekräftigt.
- Der Geheimplan sieht US-Medienberichten zufolge unter anderem vor, dass die Ukraine die umkämpften Gebiete Donezk und Luhansk vollständig räumen soll.
Themen in diesem Newsticker
- Polen fordert Auslieferung verdächtigter Ukrainer aus Belarus
- Merz nimmt an Beratungen zu US-Russland-Friedensplan teil
- US-Friedensplan: Schlechte Nachricht für Teile der Börse
- EU knüpft Unterstützung für US-Friedensplan an Bedingungen
- Johann Wadephul äussert sich zurückhaltend zu US-Friedensplan
- Ukraine fordert Respekt für eigene Position bei Friedensplänen
- Heikle Bedingungen im US-Friedensplan für die Ukraine
- Kreml kennt ukrainische Haltung zu Trumps Friedensplan nicht
- Russland meldet Abschuss von 33 ukrainischen Drohnen
- Widersprüchliche Angaben zur Kontrolle über Kupjansk
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
