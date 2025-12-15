 Zum Inhalt springen

Krieg in der Ukraine EU-Gipfel: 90 Milliarden für Ukraine – aber ohne russische Gelder

  • Selenski bedankt sich bei der EU für die «wichtige Unterstützung»
  • Russland: «Schwerer Schlag für die Kriegstreiber»
  • Macron: Gespräch mit Putin könnte «wieder nützlich» werden
  • SRF-Korrespondent: «Signal an die USA und Russland»
  • Einigung am EU-Gipfel: 90 Milliarden Euro für die Ukraine
  • Bolton: Ukraine sollte Nato als Ziel nicht aufgeben
  • Trump: Ukraine muss sich schnell bewegen
  • Grossbritannien sanktioniert weitere russische Ölfirmen
  • Selenski beklagt Mangel an Flugabwehrraketen
  • Schweiz verfolgt Diskussionen zur Verwendung russischer Gelder

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

