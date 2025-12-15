- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat sich zufrieden über den Verlauf der Gespräche in den USA über eine Friedenslösung für den Ukraine-Krieg gezeigt.
- Europäische und ukrainische Anpassungen am US-Vorschlag erhöhen laut Putins aussenpolitischem Berater nicht die Chancen auf einen langfristigen Frieden.
- Die EU-Staaten haben sich bei ihrem Gipfeltreffen in Brüssel auf einen zinslosen Kredit über 90 Milliarden Euro für die Ukraine geeinigt.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski und Witkoff: Konstruktive Gespräche in Miami
- Tote in Odessa durch russischen Beschuss
- Ukraine: Weiteres Treffen mit US-Verhandlungsteam am Sonntag
- Russische Drohne trifft Tank mit Sonnenblumenöl
- Ukraine-Gespräche in Miami mit Unterhändlern aller Seiten
- Nato-Chef lobt Trumps Einsatz für Frieden in der Ukraine
- Macron nimmt Gesprächsbereitschaft Putins zur Kenntnis
- Selenski fordert breitere Gespräche mit Europa
- Putin signalisiert Gesprächsbereitschaft mit Macron
- Russische Truppen verschleppen 50 Dorfbewohner aus Grenzregion
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Quellen: Agenturen, SRF