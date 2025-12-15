- Die EU-Staaten haben sich bei ihrem Gipfeltreffen in Brüssel auf einen zinslosen Kredit über 90 Milliarden Euro für die Ukraine geeinigt.
- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski nimmt am EU-Gipfeltreffen in Brüssel teil. Es geht um die Entscheidung, eingefrorenes russisches Staatsvermögen zugunsten der Ukraine einzusetzen.
- Der belgische Regierungschef Bart De Wever hat vor Beginn des Gipfels Verhandlungsbereitschaft bei der Frage einer möglichen Nutzung festgesetzter russischer Gelder signalisiert.
- Neben amerikanisch-russischen Gesprächen soll es am kommenden Wochenende auch weitere Treffen der USA mit der Ukraine geben.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Einigung am EU-Gipfel: 90 Milliarden Euro für die Ukraine
- Bolton: Ukraine sollte Nato als Ziel nicht aufgeben
- Trump: Ukraine muss sich schnell bewegen
- Grossbritannien sanktioniert weitere russische Ölfirmen
- Selenski beklagt Mangel an Flugabwehrraketen
- Schweiz verfolgt Diskussionen zur Verwendung russischer Gelder
- Einschätzungen von SRF-Korrespondent Charles Liebherr
- Ukraine schliesst Verfassungsänderung für Nato-Verzicht aus
- Russland und Belarus stationieren neue Hyperschallrakete
- Entwurf: EU-Gipfel soll Nutzung russischer Vermögen vorbereiten
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF