- Die Ukraine muss laut einer neuen Analyse der EU ihr Reformtempo erhöhen, wenn sie die selbstgesteckten Ziele für einen EU-Beitritt 2028 erreichen will.
- US-Präsident Trump will der Ukraine keine Tomahawk-Langstreckenraketen liefern.
- Russische Truppen hätten eingekesselte ukrainische Verbände in der Nähe des Bahnhofs und des Industriegebiets der Stadt Pokrowsks besiegt, meldet Moskau. Die Ukraine will Angriffe bei 18 naheliegenden Orten zurückgeschlagen haben.
Themen in diesem Newsticker
- Neue EU-Analyse sieht Reformtempo der Ukraine kritisch
- Ukraine meldet grösseren russischen Luftangriff auf Region Odessa
- Russland: Ukraine hat Petrochemie-Werk im Hinterland angegriffen
- Selenski plant Büros für Rüstungsexporte in Berlin und Kopenhagen
- Heftige Kämpfe um Pokrowsk – eine strategisch wichtige Stadt
- Ukraine meldet Gebietsgewinne bei Dobropillja
- Selenski: Russen haben keine Erfolge in Pokrowsk
- Toter bei russischen Angriffen in der Region Sumy
- Russland meldet Vorrücken in Pokrowsk
- Ukrainisches Militär: Angriffe in Saratow und Luhansk
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF