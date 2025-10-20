- Die US-Regierung verhängt neue Sanktionen gegen grosse russische Öl-Firmen. Das teilte US-Finanzminister Scott Bessent mit.
- Trotz der Absage des Präsidentengipfels und neuer Sanktionen streben die USA weiter ein Treffen mit Russland an.
- Die EU-Länder haben formell das 19. Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet.
Themen in diesem Newsticker
- Russland nennt US-Sanktionen gegen Ölkonzerne kontraproduktiv
- Russisches Vermögen: Belgien stellt drei Bedingungen
- Ukraine greift Rosneft-Raffinerie in Rjasan an
- Selenski begrüsst neue US- und EU-Sanktionen gegen Russland
- EU-Staaten beschliessen 19. Sanktionspaket gegen Russland
- Neue Sanktionen gegen Russland – die Einschätzungen
- Indien dürfte Rohölimporte aus Russland drastisch senken
- USA weiter offen für Treffen mit Russland
- Gouverneur: Toter in russischem Gebiet Brjansk
- USA verhängen neue Sanktionen gegen russische Öl-Firmen
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
