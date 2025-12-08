 Zum Inhalt springen

Krieg in der Ukraine EU-Staaten geben grünes Licht für Einfrieren russischer Vermögen

  • Russischer Angriff beschädigt türkisches Schiff nahe Odessa
  • EU-Staaten beschliessen Einfrieren russischer Zentralbankguthaben
  • Merz empfängt Selenski am Montag – Europäer kommen zusammen
  • Belarus: Lukaschenko trifft US-Sondergesandten Coale
  • Selenski besucht Truppen in der Region Kupjansk
  • Russischer Botschafter in Berlin einbestellt
  • Nach Putin-Haftbefehl: Russland geht gegen Weltstrafgericht vor
  • Kreml-Berater pocht auf Donbass als Bedingung für Waffenruhe
  • Russland lehnt Selenskis Vorschlag zu Donbass-Referendum ab
  • Sieben Verletzte in Russland nach ukrainischem Drohnenangriff

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

