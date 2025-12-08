- Die EU friert russisches Vermögen dauerhaft ein: Eine Mehrheit der Mitgliedstaaten stimmte dafür, eine Rückübertragung von in der EU festgesetzten Mitteln zu verbieten.
- Der aussenpolitische Kreml-Berater Juri Uschakow fordert den vollständigen Abzug aus dem Donbass. Die Region soll unter russischer Kontrolle bleiben. Gleichzeitig lehnt er ein Referendum über Gebietsabtretungen in der Region ab.
- Die russische Zentralbank verklagt den belgischen Finanzdienstleister Euroclear vor einem Moskauer Gericht. Grund: sie könne nicht über deren Vermögen verfügen.
Themen in diesem Newsticker
- Russischer Angriff beschädigt türkisches Schiff nahe Odessa
- EU-Staaten beschliessen Einfrieren russischer Zentralbankguthaben
- Merz empfängt Selenski am Montag – Europäer kommen zusammen
- Belarus: Lukaschenko trifft US-Sondergesandten Coale
- Selenski besucht Truppen in der Region Kupjansk
- Russischer Botschafter in Berlin einbestellt
- Nach Putin-Haftbefehl: Russland geht gegen Weltstrafgericht vor
- Kreml-Berater pocht auf Donbass als Bedingung für Waffenruhe
- Russland lehnt Selenskis Vorschlag zu Donbass-Referendum ab
- Sieben Verletzte in Russland nach ukrainischem Drohnenangriff
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF