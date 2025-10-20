- Die EU-Energieministerinnen und -minister haben für ein Gesetz gestimmt, das einen schrittweisen Ausstieg von Gaslieferungen aus Russland vorsieht.
- US-Präsident Donald Trump schlägt seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodimir Selenski vor, die Front im Donbass einzufrieren.
- Der Krieg geht laut dem ukrainischen Präsidenten nur deswegen weiter, weil dies der Kreml wolle.
Themen in diesem Liveticker
- Selenski kritisiert Budapest als geplanten Gipfelort
- Russland begründet Wahl von Budapest als Ort für Gipfeltreffen
- Selenski bereit für ein Treffen mit Putin und Trump im Budapest
- EU-Staaten wollen Import von russischem Gas bis 2028 beenden
- Belarus-Geheimdienstchef: Suchen Kontakt für Kriegsende
- Paris: Putin sollte nur für sofortige Waffenruhe in die EU kommen
- Kiew bereitet Vertrag für den Kauf von 25 Patriot-Systemen vor
- EU-Aussenbeauftragte Kallas: Putin in Budapest ist «nicht schön»
- Russlands Schattenflotte beunruhigt zunehmend die EU
- Trump für Einfrieren des Frontverlaufs in der Ukraine
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF