- Aus Sicht mehrerer europäischer Staats- und Regierungschefs muss die aktuelle Frontlinie der Ausgangspunkt für Friedensverhandlungen sein.
- Der US-Sender CNN berichtet von Zweifeln an einem baldigen Treffen von US-Präsident Trump und seinem russischen Amtskollegen Putin.
- Ein Treffen der beiden Aussenminister der USA und Russlands, Marco Rubio und Sergej Lawrow, wurde vorerst mit der Begründung, dass es Vorbereitungen brauche, abgesagt.
- Frontlinie muss laut EU-Staatschefs Basis für Gespräche sein
- Nach russischem Angriff Hunderttausende ohne Strom
- Europäer und Ukraine für Nutzung eingefrorene russische Gelder
- Erneut heftige russische Angriffe in der Nacht
- Treffen Lawrows mit Rubio braucht laut dem Kreml Vorbereitung
- Acht Festnahmen in Polen wegen Sabotageverdachts
- CNN berichtet von Zweifeln an baldigem Treffen Trumps mit Putin
- Russland verschärft Gesetz gegen Sabotage
- Protest-Brief gegen russische Parlamentarier an Treffen in Genf
- Selenski setzt auf Patriot-Flugabwehr aus den USA
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF