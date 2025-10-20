- Die EU-Länder haben beschlossen, den Finanzbedarf der Ukraine für die nächsten zwei Jahre zu decken. Jedoch gibt es noch keine Einigung über einen Kredit durch die Nutzung eingefrorener russischer Vermögenswerte.
- Litauen hat eine Luftraumverletzung durch zwei russische Flugzeuge gemeldet.
- Selenski hat die EU am Gipfeltreffen in Brüssel um Waffen grösserer Reichweite gebeten.
Themen in diesem Newsticker
- Russisches Geld für die Ukraine? EU will Beschluss im Dezember
- Starmer fordert Waffen mit grösserer Reichweite für Ukraine
- Finnland will für 100 Mio. Euro US-Waffen für Ukraine kaufen
- EU-Kommission soll Vorschläge für Finanzierung der Hilfe machen
- Costa: EU deckt Finanzbedarf der Ukraine in nächsten zwei Jahren
- Litauen: Zwei russische Flugzeuge kurzzeitig in Nato-Luftraum
- Kremlchef Putin geht von Verlegung des Treffens mit Trump aus
- Putin kritisiert US-Sanktionen und warnt vor Tomahawk-Lieferung
- Selenski: Brauchen bereits im Jahr 2026 Reparationsdarlehen
- Putin: US-Sanktionen schädigen Wirtschaft nicht signifikant
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
