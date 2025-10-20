- Dem ukrainischen Präsidenten Selenski wurde Audienz von König Charles III. auf Schloss Windsor gewährt. Danach trifft Selenski in London seine grössten Unterstützer aus der «Koalition der Willigen».
- Der britische Premierminister Keir Starmer fordert von den europäischen Staats- und Regierungschefs, die eingefrorenen russischen Vermögenswerte für die Ukraine freizugeben.
- Litauen hat eine Luftraumverletzung durch zwei russische Flugzeuge gemeldet.
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF