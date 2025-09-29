- Die EU wird vier Milliarden Euro für den Bau von Drohnen in der Ukraine bereitstellen, kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an.
- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat vor der Gefahr einer nuklearen Katastrophe im von russischen Truppen besetzten Atomkraftwerk Saporischja im Süden der Ukraine gewarnt.
- Der Kreml hat europäische Staaten vor der Verwendung eingefrorener russischer Vermögenswerte gewarnt und Konsequenzen angedroht.
Themen in diesem Newsticker
- EU kündigt Milliardenzahlung für Drohnenbau in Ukraine an
- Russland warnt EU vor Nutzung eingefrorener Vermögen
- Besatzungsfunktionär soll durch Drohnenschlag getötet worden sein
- Opfer nach russischen Angriffen im Gebiet Charkiw
- IAEA: Stromversorgung in AKW Saporischja rasch reparieren
- Selenski beklagt kritische Lage im AKW Saporischja
- Tote nach russischem Drohnenangriff auf Dnipro
- Ergebnis von Nato-Analyse zu Drohnen lässt auf sich warten
- Tschechien schliesst Grenze für russische Diplomaten
- Russischer Drohnenangriff tötet Familie mit zwei Kindern
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF