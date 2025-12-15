- In Berlin haben eine ukrainische und eine US-amerikanische Delegation seit Sonntag über einen möglichen «Friedensplan» beraten.
- Laut dem ukrainischen Präsidenten Selenski waren die Gespräche «nicht einfach», aber konstruktiv.
- Europäische Regierungschefs zeigen sich offen für eine «multinationale Truppe für die Ukraine». Das geht aus einer gemeinsamen Erklärung von Montagabend hervor.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Trump sieht Friedensabkommen für Ukraine näher als je zuvor
- Kiew: Russisches U-Boot gesprengt – Moskau dementiert
- Europäer sagen Ukraine «multinationale Truppe» zu
- US-Beamter: Trump will mit Europäern telefonieren
- Merz fordert von Putin Waffenstillstand über Weihnachten
- Selenski: USA stellen keine Gebietsforderungen an Ukraine
- Selenski räumt Differenzen mit USA bei Gebietsfragen ein
- Merz: von USA angebotene Garantien «wirklich beachtlich»
- Merz appelliert an EU: Müssen russisches Vermögen nutzen
- US-Beamte: Fortschritte bei Sicherheitsgarantien für Ukraine
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF