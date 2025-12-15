 Zum Inhalt springen

Krieg in der Ukraine Europäer sagen Ukraine «multinationale Truppe» zu

  • Trump sieht Friedensabkommen für Ukraine näher als je zuvor
  • Kiew: Russisches U-Boot gesprengt – Moskau dementiert
  • Europäer sagen Ukraine «multinationale Truppe» zu
  • US-Beamter: Trump will mit Europäern telefonieren
  • Merz fordert von Putin Waffenstillstand über Weihnachten
  • Selenski: USA stellen keine Gebietsforderungen an Ukraine
  • Selenski räumt Differenzen mit USA bei Gebietsfragen ein
  • Merz: von USA angebotene Garantien «wirklich beachtlich»
  • Merz appelliert an EU: Müssen russisches Vermögen nutzen
  • US-Beamte: Fortschritte bei Sicherheitsgarantien für Ukraine

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

