- Eine Einigung zur Beendigung des Ukraine-Krieges ist nach den Worten des scheidenden US-Sondergesandten für die Ukraine, Keith Kellogg, «wirklich nah».
- US-Präsident Trump erklärte, dass er sich nicht sicher sei, ob der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski mit dem neuen Vorschlag für ein Kriegsende einverstanden sei. Er sei «ein wenig enttäuscht» von Selenski.
- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski wird heute in London erwartet, um unter anderem mit dem britischen Premierminister Keir Starmer über das weitere Vorgehen im Ukraine-Krieg zu beraten.
- Russland fordert tiefgreifende Änderungen an dem Friedensplan für die Ukraine.
Themen in diesem Newsticker
- Russland will 67 ukrainische Drohnen zerstört haben
- Selenski trifft Macron, Merz und Starmer
- Das sind die Geschehnisse im Ukraine-Krieg vom Wochenende
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF