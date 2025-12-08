- Selenski ist nach eigenen Angaben bereit für Wahlen. Zuerst müsse aber die Sicherheit gewährleistet sein. Er reagiert damit auf Kritik von US-Präsident Trump.
- Die Ukraine muss angesichts der russischen Angriffe auf ihre Energie-Infrastruktur die Stromversorgung weiter drosseln. Die Hälfte der Kiewer Bevölkerung ist vom Strom abgeschnitten.
- Deutschland, Frankreich und Grossbritannien haben mit Selenski über den US-«Friedensplan» beraten. Die besprochenen Friedensvorschläge sollen nun den USA vorgestellt werden.
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Krieg in der Ukraine
