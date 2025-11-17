- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski will gemeinsam mit den USA zügig an einem Friedensplan arbeiten. Zugleich hat er klargestellt, dass die Ukraine dabei keine eigenen Interessen aufgeben wird.
- US-Präsident Donald Trump erwartet von der Ukraine, dass sie den von den USA vorgelegten Plan zur Beendigung des Krieges bis kommenden Donnerstag im Wesentlichen akzeptiert.
- Deutschland, Frankreich und Grossbritannien dringen nach Bekanntwerden des neuen US-Vorschlags für einen Friedensplan auf eine enge Einbindung in die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Merz spricht mit Trump über US-Friedensplan
- Europäisches Krisentreffen bei G20-Gipfel wegen US-Friedensplan
- Gouverneur: Zwei Tote in russischer Region Belgorod
- Putin: Moskau bereit zu Gesprächen über Trumps Friedensplan
- Sicherheitsberater Europas und der USA sollen zusammenarbeiten
- Trump: Ukraine soll bis Donnerstag Friedensplan zustimmen
- Selenski: Einer der schwierigsten Momente in der Geschichte
- Bericht: Gespräch zwischen Selenski und Vance noch am Freitag
- Russland meldet Einkesselung von 5000 ukrainischen Soldaten
- Insider: USA erhöhen Druck auf Ukraine für Friedensabkommen
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF