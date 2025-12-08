- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat in Berlin den US-Gesandten Witkoff für Beratungen über eine Waffenruhe getroffen.
- Russland erwartet von den Verhandlungen in Berlin über eine Beendigung des Moskauer Angriffskrieges gegen die Ukraine nach Kremlangaben «kaum etwas Gutes».
- Bei russischen Gleitbombenangriffen auf die südostukrainische Grossstadt Saporischja sind mindestens elf Menschen verletzt worden.
Themen in diesem Newsticker
- Gespräche sollen am Montag fortgeführt werden
- Niederlande: Keine Ukraine-Entscheidung ohne Europa
- Russlands Schattenflotte: EU vor neuem Sanktionsbeschluss
- Merz zieht sich nach Begrüssung aus Gesprächen zurück
- Selenski trifft in Berlin Merz und US-Vertreter
- Verletzte nach Bombenangriffen auf Saporischja
- Kreml erwartet «kaum etwas Gutes» bei Gesprächen in Berlin
- Russland: 235 ukrainische Drohnen abgefangen
- Selenski bestätigt Teilnahme an Gesprächen in Berlin
- Starmer und von der Leyen beraten über «Friedensplan»
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF