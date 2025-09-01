- GPS-Störungen haben einen Flug mit Ursula von der Leyen an Bord beeinträchtigt – laut Brüssel steckt Russland dahinter.
- Der russische Präsident Wladimir Putin ist zu seinem mehrtägigen Besuch in China eingetroffen.
- Nach den Gesprächen mit den Staats- und Regierungschefs Chinas und Indiens betonte Putin erneut, dass der Stopp der Nato-Osterweiterung die Bedingung für ein Ende des Krieges in der Ukraine sei.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukaine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Flugzeug mit Ursula von der Leyen von GPS-Störung betroffen
- Modi fordert Frieden in der Ukraine
- Ukrainischer Polizeichef vermutet Russland hinter Mord an Parubij
- Putin: Stopp von Nato-Osterweiterung Bedingung für Frieden
- Putin bewertet Alaska-Gespräche als Weg zur Lösung des Konflikts
- Russland: 50 ukrainische Drohnen abgefangen
- Verdächtiger nach Tötung von Andrij Parubij festgenommen
- Das sind die Geschehnisse im Ukraine-Krieg vom Wochenende
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF