- US-Präsident Trump kündigt ein Treffen mit mehreren europäischen Spitzenpolitikern an. Er stellt zudem ein baldiges Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Aussicht.
- Durch Drohnenangriffe wurde in Kiew erstmals das Regierungsgebäude getroffen.
- Russlands Militär hat die Ukraine in der Nacht nach Angaben aus Kiew erneut mit schweren Luftangriffen überzogen.
- Präsident Wolodimir Selenski betonte in seiner abendlichen Videobotschaft einmal mehr die Notwendigkeit des weiteren Ausbaus der Flugabwehr.
Themen in diesem Newsticker
- Trump kündigt ein Treffen mit europäischen Staatschefs an
- Kellogg: Russische Angriffe sind kein Signal für ein Kriegsende
- Selenski: Putin stellt die Welt auf die Probe
- Trump sieht sich offenbar bereit für weitere Russland-Sanktionen
- Osteuropa-Korrespondentin: «Die Stimmen aus Kiew werden wütender»
- Kiews Stadtpräsident: Russland hat rote Linie überschritten
- Starmer äussert sich entsetzt über Angriff auf Kiew
- Selenski spricht nach russischem Luftangriff mit Macron
- Selenski: Vier Tote nach russischen Luftangriffen
- Russische Armee: Kontrolle über das Dorf Khoroshe
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF