Krieg in der Ukraine Grossbritannien will Nato-Luftverteidigung über Polen stärken

Themen in diesem Newsticker

  • EU-Aussenbeauftragte: «Wir müssen entschlossen sein»
  • Grossbritannien will Nato-Luftverteidigung über Polen stärken
  • Ungarn und Slowakei sichern Polen Solidarität zu
  • Russland: Keinen Angriff auf Ziele in Polen geplant
  • Von der Leyen: Flugobjekte in Polen sind Shahed-Drohnen
  • Nato-Chef verurteilt Verletzung von Polens Luftraum
  • Deutsche Regierung spricht von «sehr, sehr ernstem Vorfall»
  • Kreml nimmt zu Drohnen in Polen keine Stellung
  • Innenministerium: Sieben Drohnen in Polen gefunden
  • Von der Leyen kündigt Drohnenallianz mit der Ukraine an

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Tagesschau kompakt, 10.9.2025, 12:45 Uhr

