- Grossbritannien hat ein neues Hilfspaket in Höhe von 20 Millionen Pfund für die Ukraine angekündigt.
- OSZE-Vorsitzender Ignazio Cassis will die Organisation wieder zu mehr Stärke und Stabilität führen. Oberste Priorität: ein gerechter und dauerhafter Frieden in der Ukraine.
- Die Ukraine steht Präsident Wolodimir Selenski zufolge einem Frieden nicht im Weg. Tags zuvor hatte Donald Trump gesagt, Russland zeige mehr Bereitschaft für ein Abkommen als die Ukraine.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Ex-Aussenminister: Keine Chance auf Feuerpause im Winter
- Grossbritannien erhöht Ukraine-Unterstützung mit neuem Hilfspaket
- Kiew friert: Der härteste Winter seit Kriegsbeginn
- Selenski drängt auf höhere Stromimporte
- Selenski: Ukraine steht Frieden nicht im Weg
- Nato-Chef Rutte spricht mit Selenski über Angriffe
- Charkiw meldet Zerstörung grosser Energieanlage
- Ukraine meldet Raketenangriff auf Hafen in Region Odessa
- Cassis: Ukraine-Krieg hat OSZE in Krise gestürzt
- Kreml hofft auf ein neues Treffen mit US-Unterhändlern
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF