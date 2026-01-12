- Die Verhandlungen zwischen den USA und der Ukraine für ein Ende des russischen Angriffskriegs werden heute in Miami fortgesetzt.
- Grossbritannien hat ein neues Hilfspaket in Höhe von 20 Millionen Pfund für die Ukraine angekündigt.
- Hilfsorganisationen warnen wegen eisiger Temperaturen in der Ukraine vor der Gefahr einer Unterkühlung für Kinder.
Themen in diesem Newsticker
- Naftogaz: Gasförderanlage von russischen Angriffen getroffen
- Ukrainische Unterhändler zu Gesprächen in den USA eingetroffen
- Ukraine und Russland melden Drohnenangriffe
- Mutmassliche Korruption: Gegen Julia Timoschenko wird ermittelt
- IAEA: Einigung auf Waffenruhe beim AKW Saporischja
- Kiew verfügt nur über die Hälfte des benötigten Stroms
- Kreml gibt sich offen für Gespräche mit Europäern
- Hilfsorganisationen: Kindern in Ukraine droht Unterkühlung
- Selenski: Delegation reist zu Gesprächen in die USA
- Ukrainische Wirtschaft 2025 um 2.2 Prozent gewachsen
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
