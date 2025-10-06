- Drei Drohnen sind im westsibirischen Tjumen unschädlich gemacht worden, keine Schäden wurden gemeldet. Ein ukrainischer Militärblogger spricht von einem Angriff auf Raffinerie.
- Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) zeigt sich besorgt angesichts von Schüssen im Grossraum des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischja.
- In von der Ukraine abgeschossenen russischen Drohnen sind nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenski Komponenten westlicher Hersteller gefunden worden.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Drohnenangriff auf Tjumen in Westsibirien gemeldet
- EU will Reisen russischer Diplomaten einschränken
- Russland meldet Abschuss von 184 ukrainischen Drohnen
- Trump zögert bei Entscheidung zu Tomahawk-Lieferung
- Kreml begrüsst Trumps Unterstützung für New-START-Verlängerung
- Gouverneur meldet zwei Tote in Belgorod bei ukrainischem Angriff
- EZB: Umgang mit russischen Assets nur im Rahmen des Völkerrechts
- Selenski kritisiert Bauteile-Lieferungen an Moskau
- Merz: Putin ist ein Feind unserer politischen Ordnung
- Finnland plant Zölle auf sämtliche Einfuhren aus Russland
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
