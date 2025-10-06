 Zum Inhalt springen

Krieg in der Ukraine Hat die Ukraine erstmals eine Drohne über den Ural geschossen?

  • Drohnenangriff auf Tjumen in Westsibirien gemeldet
  • EU will Reisen russischer Diplomaten einschränken
  • Russland meldet Abschuss von 184 ukrainischen Drohnen
  • Trump zögert bei Entscheidung zu Tomahawk-Lieferung
  • Kreml begrüsst Trumps Unterstützung für New-START-Verlängerung
  • Gouverneur meldet zwei Tote in Belgorod bei ukrainischem Angriff
  • EZB: Umgang mit russischen Assets nur im Rahmen des Völkerrechts
  • Selenski kritisiert Bauteile-Lieferungen an Moskau
  • Merz: Putin ist ein Feind unserer politischen Ordnung
  • Finnland plant Zölle auf sämtliche Einfuhren aus Russland

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Tagesschau, 5.10.2025, 19:30 Uhr;liea

