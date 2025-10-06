- Die Ukraine muss laut Wolodmir Selenski hohe Verluste bei Pokrowsk eingestehen.
- Russland hat im Falle einer Lieferung von US-Tomahawk-Raketen an die Ukraine mit einer harten Reaktion gedroht.
- Nach Angaben des russischen Vize-Aussenministers ist der Impuls für ein Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine weitgehend verpufft.
- Selenski verweist auf hohe russische Verluste bei Pokrowsk
- Ukraine verlängert Amtszeit von Bürgermeistern im Krieg
- Andrej Babis: Keine Krone für Waffen für die Ukraine aus Prag
- Berlin will Drohnenabwehr bis Jahresende ausbauen
- Tusk gegen Auslieferung von Nord-Stream-Verdächtigem
- Von der Leyen: «Das ist hybride Kriegsführung»
- Russland droht bei Lieferung von Tomahawk-Raketen
- Russland: Friedensimpuls nach Putin-Trump-Gipfel verpufft
- Schutzstatus S für Ukrainer bis März 2027 verlängert
- Ukraine: Zwei Tote und mehrere Verletzte bei russischen Angriffen
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF