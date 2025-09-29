- Die IAEA sorgt sich um das AKW Saporischja, das seit Tagen mit Notstrom-Generatoren gekühlt wird.
- Der russische Präsident Wladimir Putin hat Europa die Schuld dafür gegeben, dass der Krieg gegen die Ukraine weiter anhält. Zugleich warnte er die USA vor einer Lieferung von Tomahawk-Raketen für die Ukraine.
- Die Ukraine und Russland haben jeweils 185 Kriegsgefangene ausgetauscht.
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
