Krieg in der Ukraine IAEA meldet Beschuss im Grossraum des AKW Saporischja

Themen in diesem Newsticker

  • Merz: Putin ist ein Feind unserer politischen Ordnung
  • Finnland plant Zölle auf sämtliche Einfuhren aus Russland
  • IAEA: Beschuss im Grossraum des AKW Saporischja
  • EU schätzt Ukraine-Hilfsbedarf auf riesige Milliardensumme
  • Tschechiens Präsident mahnt Fortsetzung von Ukraine-Hilfe an
  • Selenski: Raketen aus Eigenproduktion bei Angriffen eingesetzt
  • Frühere Berichte über Schweizer Bauteile in russischen Drohnen
  • Ukraine meldet Angriffe auf wichtige russische Sprengstofffabrik
  • Ukraine findet laut Selenski Schweizer Bauteile in Drohnen
  • Ukraine: Russland greift mit 116 Drohnen an – 86 davon abgewehrt

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 5.10.2025, 19:30 Uhr;liea

