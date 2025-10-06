- In von der Ukraine abgeschossenen russischen Drohnen sind nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenski Komponenten westlicher Hersteller gefunden worden.
- Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben eine wichtige Sprengstofffabrik im Westen Russlands und ein Ölterminal auf der besetzten Halbinsel Krim angegriffen.
- Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) zeigt sich besorgt angesichts von Schüssen im Grossraum des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischja.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Merz: Putin ist ein Feind unserer politischen Ordnung
- Finnland plant Zölle auf sämtliche Einfuhren aus Russland
- IAEA: Beschuss im Grossraum des AKW Saporischja
- EU schätzt Ukraine-Hilfsbedarf auf riesige Milliardensumme
- Tschechiens Präsident mahnt Fortsetzung von Ukraine-Hilfe an
- Selenski: Raketen aus Eigenproduktion bei Angriffen eingesetzt
- Frühere Berichte über Schweizer Bauteile in russischen Drohnen
- Ukraine meldet Angriffe auf wichtige russische Sprengstofffabrik
- Ukraine findet laut Selenski Schweizer Bauteile in Drohnen
- Ukraine: Russland greift mit 116 Drohnen an – 86 davon abgewehrt
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF