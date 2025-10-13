- Die Reparaturarbeiten am AKW Saporischja können beginnen, wie IAEA-Chef Rafael Grossi mitteilt.
- Ungeachtet des Treffens von US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski hat Russland seine Angriffe auf die Energieversorgung der Ukraine fortgesetzt.
- US-Präsident Trump hat gestern den ukrainischen Präsidenten Selenski im Weissen Haus empfangen. Hoffentlich könne man den Krieg beenden, ohne über Tomahawks nachdenken zu müssen, sagte er beim Treffen mit Selenski.
- Trump will sich in den nächsten zwei Wochen mit Kremlchef Putin in der ungarischen Hauptstadt Budapest treffen. Es soll voraussichtlich ein Zweiertreffen ohne direkte Beteiligung der Ukraine werden.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF