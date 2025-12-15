- Das Treffen von Vertretern der Ukraine und der USA in Berlin zu den Beratungen über den «Friedensplan» geht weiter.
- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat in Berlin den US-Gesandten Witkoff für Beratungen über eine Waffenruhe getroffen.
- Russland erwartet von den Verhandlungen in Berlin über eine Beendigung des Moskauer Angriffskrieges gegen die Ukraine nach Kremlangaben «kaum etwas Gutes».
- Gespräche über den «Friedensplan» in der Ukraine gehen weiter
- Die Ereignisse der letzten Tage
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
