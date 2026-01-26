 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Krieg in der Ukraine Kältewelle bedroht die Ukraine inmitten der Energiekrise

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • EU setzt Russland wegen Geldwäsche auf schwarze Liste
  • Humanitäre Hilfe: 145 Millionen Euro von der EU für die Ukraine
  • Ukraine arbeitet mit SpaceX gegen Starlink-Nutzung durch Russland
  • Meteorologen: Temperaturen bis -30 Grad in Ukraine erwartet
  • Russischen Soldaten droht Einreiseverbot in die EU
  • Weiterer Leichenaustausch zwischen Ukraine und Russland
  • Ukraine: Drei Tote nach russischen Luftangriffen bei Saporischja
  • EU-Aussenbeauftrage: Ukraine steht vor «humanitärer Katastrophe»
  • Rotes Kreuz weitet Ukraine-Hilfe nach neuesten Angriffen aus
  • Russischer Ölkonzern plant Verkauf der Auslandsgeschäfte

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 28.1.2026, 12:45 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)