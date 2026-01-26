- Die Ukraine und Russland setzen ihre Gespräche über ein Kriegsende am Mittwoch und Donnerstag in Abu Dhabi fort. Dies hat Präsident Wolodimir Selenski bekannt gegeben.
Themen in diesem Newsticker
- Ukraine meldet 15 Tote bei russischem Drohnenangriff auf Bus
- Verletzte nach russischem Angriff auf Geburtsklinik
- Selenski: Russische Angriffe auf Logistik gehen weiter
- Dnipro: Tote bei russischen Drohnenangriffen
- Gespräche in Abu Dhabi laut Selenski ab Mittwoch
- Ukraine und Russland zu Gesprächen in Abu Dhabi
- Selenski: Fast 3500 Häuser weiterhin ohne Heizung
- Selenski fordert klaren Fahrplan für weitere Gespräche
- Steve Witkoff: Gespräche mit Kreml-Sondergesandtem «konstruktiv»
- Vor Gesprächen: Russischer Unterhändler Dmitrijev in den USA
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF