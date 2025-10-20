- Die EU appelliert an US-Präsident Donald Trump, den Druck auf Kremlchef Wladimir Putin vor dem geplanten Treffen in Budapest hochzuhalten.
- US-Präsident Donald Trump glaubt neuerdings nach eigenen Worten nicht, dass die Ukraine den Krieg gegen die russischen Angreifer gewinnen wird – schliesst es aber auch nicht gänzlich aus.
- Die EU-Energieministerinnen und -minister haben für ein Gesetz gestimmt, das einen schrittweisen Ausstieg von Gaslieferungen aus Russland vorsieht.
Themen in diesem Liveticker
- Selenski setzt auf Patriot-Flugabwehr aus den USA
- Bulgarien würde Putin Überflug zu Gipfel in Budapest erlauben
- Lawrow und Rubio bereiten Präsidententreffen vor
- Trump: Glaube nicht an Sieg der Ukraine
- Bericht: Selenski reist am Freitag nach London für Treffen
- EU ermahnt Trump: Putin muss Niederlage fürchten
- Friedensgespräche: Kallas will Teilnahme von Ukraine und Europa
- Selenski kritisiert Budapest als geplanten Gipfelort
- Russland begründet Wahl von Budapest als Ort für Gipfeltreffen
- Selenski bereit für ein Treffen mit Putin und Trump im Budapest
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF