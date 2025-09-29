- Die Ukraine fordert Tomahawk-Raketen mit 2'500 km Reichweite. Trump könnte erstmals Langstreckenangriffe auf Russland erlauben.
- Die russische Grossstadt Belgorod erlebte nach einem ukrainischen Angriff einen massiven Stromausfall. Tausende Haushalte waren betroffen.
- Während der Nacht auf Sonntag gingen die russischen Angriffe auf ukrainische Städte weiter. Die Ukraine sei mit rund 600 Drohnen und 48 Raketen angegriffen worden.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- USA erwägen Lieferung von Tomahawk-Raketen an die Ukraine
- Belgorod kämpft mit Folgen eines Stromausfalls
- Deutschlands Aussenminister warnt vor russischen Provokationen
- Kreml sieht keine Signale für Verhandlungen aus Kiew
- Blackout in Grossstadt Belgorod nach ukrainischem Angriff
- Das sind die Geschehnisse im Ukraine-Krieg vom Wochenende
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF