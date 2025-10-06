- In von der Ukraine abgeschossenen russischen Drohnen sind nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenski Teile westlicher Hersteller gefunden worden.
- Nach einem Grossangriff Russlands mit Drohnen, Bomben und Raketen in der Nacht auf Sonntag hat Selenski ein Fehlen «echter Reaktionen» des Westens beklagt.
- Russland führte einen grossen Luftangriff auf die Ukraine durch. Präsident Selenski spricht von 500 Drohnen und 50 Raketen.
Themen in diesem Newsticker
- Ukraine findet laut Selenski Schweizer Bauteile in Drohnen
- Ukraine: Russland greift mit 116 Drohnen an – 86 davon abgewehrt
- Stromausfall in russischer Grenzregion Belgorod
- Russland meldet Abfang 251 ukrainischer Drohnen
- Das sind die Geschehnisse im Ukraine-Krieg vom Wochenende
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF