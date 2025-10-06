- Bei einem Telefonat zwischen Wolodimir Selenski und Donald Trump sollen unter anderem auch Tomahawk-Marschflugkörper für die Ukraine Thema gewesen sein.
- Die ukrainische Flugabwehr habe angesichts der verstärkten russischen Angriffe mit Drohnen und Raketen weiterhin Lücken, sagt der ukrainische Armeechef Olexander Syrskyj.
- Nach Stromausfällen durch russische Luftangriffe ist für mehr als 725'000 Haushalte die Stromversorgung wiederhergestellt worden.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski spricht mit Trump über Tomahawks
- Selenski berät erneut mit Trump über Stärkung der Flugabwehr
- Russland: Haben ukrainische Energieinfrastruktur angegriffen
- Selenski fordert Handeln gegen Moskaus Terror aus der Luft
- Ukrainischer Armeechef: Flugabwehr bei etwa 74 Prozent Effizienz
- Russland: 32 ukrainische Drohnen zerstört
- Ukraine greift russische Stadt Belgorod mit Drohnen an
- Selenski: Habe mit Trump über Flugabwehr beraten
- Region Donezk: Mindestens zwei Tote nach russischem Angriff
- Selenski telefoniert mit Trump
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF