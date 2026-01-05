- Die Unterstützerstaaten der Ukraine haben sich bei einem Treffen in Paris auf Beiträge zu den Bemühungen für ein Ende des russischen Angriffskrieges verständigt.
- Vor dem Gipfel der «Koalition der Willigen» haben sich Selenski und Macron persönlich unterhalten.
- Frankreich und Grossbritannien haben mit der Ukraine eine Absichtserklärung unterzeichnet, die eine Entsendung von Soldaten für eine multinationale Truppe nach einer Waffenruhe vorsieht.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski: Starke ukrainische Armee ist beste Sicherheitsgarantie
- Witkoff: Ukraine braucht sehr starke Sicherheitsgarantien
- Merz will Ukraine-Waffenstillstand mit absichern
- Paris und London unterzeichnen Abkommen für multinationale Truppe
- Unterstützerstaaten einigen sich auf weitere Ukraine-Hilfe
- Ukraine: Angriff auf russisches Öldepot
- Paris-Gipfel: Pläne für internationale Friedenstruppe
- Selenski: «Diplomatie und echte Hilfe müssen Hand in Hand gehen»
- Koalition erwägt neue Sicherheitsgarantien für die Ukraine
- Macron empfängt Selenski im Élysée-Palast
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF