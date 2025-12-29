- Russland wirft der Ukraine einen angeblichen Angriff auf Putins Residenz vor. Kiew bezeichnet den Vorwurf als Lüge.
- Unmittelbar nach den Gesprächen in den USA telefonieren ukrainische Verhandlungsführer mit dem US-Sondergesandten Witkoff.
Themen in diesem Newsticker
- Lawrow: Angeblicher Angriff auf Putin-Residenz – Kiew dementiert
- Ukrainische Verhandlungsdelegation telefoniert mit Witkoff
- Kreml: Frieden in der Ukraine rückt näher
- Kiew wirft russischem Militär weiteres Kriegsverbrechen vor
- Deutschland: Sicherheitsgarantien der USA und Europas nötig
- Selenski: USA schlugen Sicherheitsgarantien für 15 Jahre vor
- Ukraine zieht Truppen aus Stadt Siwersk ab
- Selenski: Zukunft des AKW Saporischja offen
- Russland: Ukraine soll sich aus gesamtem Donbass zurückziehen
- Selenski: Referendum über 20-Punkte-Plan nach Waffenruhe
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF