- Der Kreml deutet trotz seiner grundsätzlichen Ablehnung einer Stationierung ausländischer Truppen in der Ukraine Verhandlungsbereitschaft an.
- EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen drängt darauf, dass der EU-Gipfel am Donnerstag eine Entscheidung über die Finanzierung der Ukraine tritt.
- Die Unterstützerländer der Ukraine haben nach Angaben von Verteidigungsminister Denis Schmihal die ukrainische Waffenproduktion in diesem Jahr mit fast fünf Milliarden US-Dollar unterstützt.
Themen in diesem Newsticker
- Chelsea-Milliarden: Ultimatum für Abramowitsch
- Orbán übermittelt kurz vor EU-Gipfel Drohungen aus Moskau
- 26 Verletzte nach russischem Angriff in Saporischja
- EU will bis 2027 kein russisches Gas mehr importieren
- Bernmobil schenkt Ukraine sechs Busse
- Kreml nennt ausländische Soldaten in Ukraine verhandelbar
- Ukraine-Finanzierung: Von der Leyen pocht auf Entscheidung
- Zwei Verletzte nach ukrainischer Drohnenattacke in Krasnodar
- Belarussischer Präsident fordert schnelles Ende des Ukrainekriegs
- Merz: Einigungschance zu russischem Vermögen bei «fifty-fifty»
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF