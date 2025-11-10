- Der Kreml erklärt, dass die Hoffnung Kiews, den Konflikt mit Russland militärisch zu beenden, «illusorisch» sei.
- Russische Truppen haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau die ukrainischen Streitkräfte aus drei weiteren Dörfern verdrängt.
- Russische Luftangriffe sorgen weiter für Stromausfälle und Abschaltungen im ukrainischen Energienetz.
Themen in diesem Newsticker
- Kiewer Militär spricht von Nachschubproblemen bei Pokrowsk
- Experten: Ukrainische Flugabwehr zunehmend überfordert
- Kreml hält militärischen Sieg der Ukraine für «illusorisch»
- Russlands Verteidigungsministerium meldet Eroberung dreier Dörfer
- Ukraine will Korruption im Energiesektor aufdecken
- Russland zielt auf Energienetz und verursacht Stromsperren
- Notfalldienste: Russische Truppen zerstören vier Boote bei Tuapse
- Nach eigenen Angaben: 71 ukrainische Drohnen abgewehrt
- Reparaturen in der Ukraine laufen mit Hochdruck
- Das sind die Geschehnisse im Ukraine-Krieg vom Wochenende
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
