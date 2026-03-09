- Russlands Präsident Wladimir Putin hat mit seinem US-Amtskollegen Donald Trump telefoniert. Dies teilt der russische Aussenberater Juri Uschakow mit.
- Die EU werde der Ukraine in ihrem Konflikt mit Russland stets zur Seite stehen, unabhängig davon, was anderswo geschehe, sagte Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen.
- Russland hat die Ukraine am Samstag erneut mit Luftangriffen überzogen und allein in der zweitgrössten Stadt Charkiw im Osten zahlreiche Menschen getötet und verletzt.
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
