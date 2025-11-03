- Der russische Aussenminister Sergej Lawrow zeigt sich zu einem Treffen mit seinem US-Amtskollegen Marco Rubio bereit.
- Der ukrainische Energieversorger Centroenergo kann nach eigenen Angaben aufgrund schwererer russischer Luftangriffe keinen Strom mehr produzieren.
- Nach einem Drohnenangriff auf die Stadt Woronesch im Südwesten Russlands ist laut dem Gouverneur der gleichnamigen Oblast zeitweise die Versorgung mit Strom und Wärme ausgefallen.
Themen in diesem Newsticker
- Lawrow: Zu Treffen mit US-Aussenminister Rubio bereit
- Gouverneur: Stromausfall nach Angriff auf Stadt Woronesch
- Russische Luftabwehr zerstört 44 Drohnen
- Ungarn und USA uneins über Ausnahme von Russland-Sanktionen
- Zweite Stromleitung für AKW Saporischja repariert
- Russland zerstört Kraftwerke von ukrainischem Versorger
- Ukrainischer Offizier wegen tödlicher Soldatenfeier beschuldigt
- ORF-Journalist in der Ukraine von Drohne attackiert
- Nato-Generalsekretär will nukleare Fähigkeiten stärker betonen
- Selenski: 450 Drohnen und 45 Raketen aus Russland auf Ukraine
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
